Calcio a 5 non vedenti, campionato europeo fa tappa a Campi B.

L'European blind football league, un campionato europeo di calcio a 5 per non vedenti, arriva in Toscana, a Campi Bisenzio (Firenze) dove domani si svolgerà la seconda delle cinque fasi del torneo. Sei le squadre che si sfideranno al circolo Arci Dino Manetti: Royal National College per l'Inghilterra, Bondy (Parigi) per la Francia, Dortmund per la Germania, Charleroi per il Belgio, Salonicco per la Grecia e Quartotempo Firenze per l'Italia. Prima partita alle 8,30, ultima alle 18,30, con la formazione fiorentina impegnata alle 11 e alle 17. "Sarà un momento sportivo ma anche momento per costruire nuove relazioni, nuove amicizie. Sarà bello se molte persone con disabilità potranno avvicinarsi allo sport. È anche questo il nostro scopo. Come istituzioni non possiamo fermarci, abbiamo il dovere di promuovere azioni e includere tutti, sfruttando quel grande volano che è lo sport", ha detto Nicola Armentano, consigliere metropolitano con delega allo sport durante la presentazione dell'evento a Palazzo Medici Riccardi. Lo stesso Armentano ha poi anticipato la volontà di inserire nelle prossime Olimpiadi e Paralimpiadi metropolitane uno spazio per il calcio non vedenti. "Quando, durante l'estate, si è iniziato a parlare di Euroblind - ha aggiunto Matteo Fazzini, presidente dell'associazione Quartotempo - ci siamo accorti che sarebbe stata l'occasione di fare un salto di qualità, da tanti punti di vista, ma anche che mancavano le risorse per intraprendere un percorso che avrebbe portato la squadra a quattro trasferte europee. Per questo motivo devo ringraziare tantissimo tutte le istituzioni e gli sponsor che ci hanno aiutato". A fine partita le squadre saranno accompagnate in un giro turistico grazie ai mezzi messi a disposizione da Autolinee Toscane.