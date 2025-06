Calcio a 5, la carica dei 400 per l'Aosta 11100 Cup

Saranno circa 400 i giocatori che scenderanno in campo nella quarta edizione dell'Aosta 11100 Cup. Dal 20 al 22 giugno il torneo di calcio a cinque tornerà a invadere piazza Chanoux ad Aosta per un fine settimana all'insegna dello sport. Attualmente le squadre iscritte sono 16 Pro e altrettante per gli Amatori, dove ci sarà anche una formazione tutta al femminile. Si sfideranno sui campi allestisti nel 'cuore' della città e quest'anno sotto il tappeto di erba sintetica verrà messo un tappeto particolare per attenuare l'impatto sul terreno di gioco in caso di cadute. L'inaugurazione è in programma venerdì 20 alle 17,30, con il calcio d'inizio fissato alle 18, per terminare domenica con la finalissima. ''Questo evento è una scommessa nata quattro anni fa - spiega l'assessora comunale allo Sport Alina Sapinet - che ora si è consolidata come uno degli appuntamenti dell'estate aostana, che quest'anno vede un programma fitto di appuntamenti''. Gli organizzatori Leonardo Fea e Giuseppe Rao sottolineano: ''L'organizzazione di questo evento non è stata facile, in quanto ci sono molti tornei in questo periodo, ma siamo soddisfatti per la buona partecipazione delle squadre''. I risultati in tempo reale potranno essere seguiti sull'app Aosta Calcio 511.