Calcio a 5: Coppa Italia, 15-23 marzo finali nelle Marche

Il 15 e il 23 marzo si terranno nelle Marche, tra la provincia di Ancona e quella di Fermo, le finali di Coppa Italia Futsal con Jesi a fungere da palcoscenico principale. Sarà la location di tutti i match delle Coppe Italia di Serie A e di Serie A2 Élite, ospitando anche le finali di Serie A2 e Serie B. Saranno complessivamente tre gli impianti coinvolti nella kermesse che parte sabato 15 marzo e termina domenica 23. Oltre al PalaTriccoli, al PalaSavelli di Porto San Giorgio si disputeranno, nel primo weekend di gare, la Final Four Under 19 e la Final Four della Coppa Italia regionale, così come, sabato 22, le semifinali di Serie A2. Nella seconda settimana entrerà in scena anche il PalaBadiali di Falconara, dove sono in programma sia i quarti che le semifinali della Final Eight di B.