Tre giocatrici del Lione, l'inglese Lucy Bronze, la norvegese Ada Hegerberg e la francese Amandine Henry, sono le candidate per il premio di calciatrice dell'anno Uefa, che verrà assegnato giovedì 29 agosto durante la cerimonia di Montecarlo per il sorteggio della Champions League. Il Lione nella passata edizione si è aggiudicato la quarta Champions League femminile consecutiva. E' la seconda volta che tutte le finaliste provengono da un unico club, come accadde nel 2014 per il Wolfsburg.