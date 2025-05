Calabria e Okafor, il Milan non è un rimpianto: nessuno quest’anno ha vinto quanto loro

Noah Okafor come Davide Calabria, per i due ex rossoneri il Milan non è un rimpianto. Lasciato infatti il Diavolo nel mercato di gennaio per andare rispettivamente in prestito a Napoli (che non eserciterà il riscatto) e Bologna, i due ex compagni, che avevano da poco conquistato la Supercoppa battendo in finale l’Inter, hanno poi vinto lo scudetto con gli azzurri e la Coppa Italia con i rossoblù diventando gli unici giocatori della Serie A che in questa stagione hanno vinto due trofei.