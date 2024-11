Cairo: "Figc? Gravina ha fatto bene, su Del Piero..."

"Ho sentito che in realtà non c'è una candidatura, è più una cosa giornalistica che altro, ho visto una cosa molto meno sviluppata di quanto non ci fosse letto da qualche parte. Se si concretizzasse? Vediamo se accade, sto vedendo che Gravina sembra intenzionato ad annunciare la candidatura e ha fatto anche bene in certi momenti. È stato molto bravo durante la pandemia dove è riuscito a tenere la barra dritta". Così il presidente del Torino Urbano Cairo a margine di un convegno a Roma parlando dell'ipotesi di candidatura di Alex Del Piero a presidente della Figc. "Quello che sta mancando - sottolinea il patron granata - in questi momenti è che il calcio che dà contributi importanti di fiscalità, di occupazione, di umore e poi viene un po' bistrattato. Quindi è li che si può fare un po' meglio da parte sua".