Cairo: "Ancora nessuno mi ha chiesto di comprare il Torino"

"Ho visto il sindaco al mio compleanno e non c'è stato modo di parlare dello stadio, ma evidentemente è una cosa che a noi interessa e adesso vedremo di fare tutti i passi giusti. C'è un'amministrazione che sicuramente farà le cose in maniera molto equilibrata, per cui non voglio mettere le mani avanti e dire cose in più. Ovviamente per una squadra di calcio avere uno stadio è una cosa importante e un valore aggiunto". Così Urbano Cairo a margine del Festival della tv di Dogliani. "Non ho contatti con nessuno che mi abbia dimostrato intenzioni serie relativamente al Torino. Per il momento mi sembra di essere ancora io il proprietario del Torino Fc. Oggi siamo a 20 anni quasi da quando l'ho preso e non ho ancora nessuno che mi ha chiesto di comprarlo e se lo dovessi vendere lo farei mettendolo nelle mani di persone che siano adeguate e che siano capaci e che abbiano disponibilità economica. Però quello che penso è che qualora lo vendessi lo darei in altre mani in condizioni migliori: l'ho preso dal fallimento quando non c'erano neanche i palloni e da quel momento siamo in serie A da tredici anni", ha aggiunto.