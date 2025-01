Cagliari, Zortea: "Siamo in crescita e stiamo maturando"

Nadir Zortea, esterno del Cagliari, commenta così ai microfoni di DAZN la sfida pareggiata contro il Milan grazie al suo quarto gol in campionato: "Adesso voglio superare Piccoli, sono contento. Contro il Milan sono sempre delle sfide importanti, quando affronti queste squadre ci sono sempre motivazioni diverse. Abbiamo perso qualche punto per strada, ad esempio contro il Lecce, ma il nostro percorso è sempre stato in crescita: stiamo diventando una squadra matura alla quale piacciono le sfide. Gli ingredienti per fare bene ci sono tutti, dipende da noi".