Nadir Zortea è cresciuto sotto la guida di Gian Piero Gasperini all'Atalanta. Nonostante ciò il calciatore nerazzurro ha faticato a comprendere il tecnico di Grugliasco come spiegato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Bergamo è stata una tappa importante, una società e un ambiente impeccabili - ha sottolineato Zortea -. Gasperini non è anticipatico. E' un allenatore complicato per i giocatori permalosi"