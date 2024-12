Cagliari terzultimo cerca gloria in Coppa con la Juve

Il Cagliari, ora terzultimo in campionato, cerca gloria in Coppa Italia: domani la squadra di Nicola sarà di scena a Torino contro la Juventus per la gara degli ottavi di finale.Ma con il pensiero alla successiva gara in trasferta con il Venezia, domenica 22, decisiva per scappare da una zona diventata caldissima dopo le due sconfitte di fila con Fiorentina e Atalanta e le contemporanee vittorie di Lecce, Verona e Como. Una situazione che probabilmente consiglierà al tecnico rossoblù molto turnover. Nicola potrebbe utilizzare il match con la Juventus per rilanciare dal primo minuto Marin e Gaetano, due giocatori che ancora, per un motivo o per l'altro, non hanno dato alla squadra quella qualità e quella continuità che il mister si attende da loro. Per entrambi un test per diventare protagonisti in futuro. In rampa di lancio anche Viola. Dietro Nicola potrebbe concedere un turno di riposo a Mina e Luperto per dare spazio a Wieteska e Palomino. Non ci sarà Luvumbo, ieri a riposo dopo l'uscita anticipata con l'Atalanta per una distorsione alla caviglia sinistra: le condizioni dell'attaccante angolano verranno rivalutate dallo staff medico, ma anche la partita con il Venezia a questo punto è a rischio. Proprio in vista della gara con i lagunari Nicola potrebbe provare la soluzione Felici. Per la mediana è pronto Prati, poco utilizzato nelle ultime settimane. Davanti occasione per Pavoletti o Lapadula, anche per concedere un po' di riposo a Piccoli. Dovrebbe rivedersi in campo, magari a partita iniziata, anche Kingstone. Una squadra rivoluzionata che proverà comunque a fare il possibile per passare il turno. Ma il campionato, soprattutto dopo l'ultima giornata, è molto più importante.