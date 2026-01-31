Cagliari, Pisacane: "Vittoria importante, ma non esaltiamoci troppo"

31 Gen 2026 - 23:54

Terza vittoria di fila per il Cagliari, che esce forse definitivamente dalla zona retrocessione. Il suo tecnico Fabio Pisacane, però, non vuole cali di tensione. “Al netto del largo punteggio, la squadra ha fatto le cose semplici con ordine. Questo è quello che mi soddisfa di più. Contro il Verona oggi mi preoccupava parecchio, fuori casa spesso ha fatto bene. Mi premeva lasciare la porta inviolata, per questo predicavo calma. Oggi serviva fare uno step in avanti in termini di mentalità ed è questo quello che volevo vedere maggiormente”, ha detto dopo il successo sul verona.

“Questa è una vittoria che vale tre punti e dà continuità. La squadra avrà tre giorni e mezzo di stacco perché se li sono meritati e hanno avuto solo due giorni di stacco negli ultimi quaranta. Bisogna rimanere in campana, perché la Serie A è infida. Stiamo crescendo, stiamo migliorando ma dobbiamo continuare a martellare. Dobbiamo capire i punti di forza e debolezza degli avversari. Tante volte ho ricevuto complimenti, ma portando a casa zero punti. Questa contro il Verona era una gara trappola. Il calcio è una fabbrica di illusioni, così come non serve deprimersi nelle sconfitte, non serve esaltarsi troppo. Se riusciamo a tenere questo equilibrio, possiamo fare ancora più vittorie”, ha aggiunto.

