Cagliari, Pisacane: "Vittoria importante, ma non esaltiamoci troppo"

“Questa è una vittoria che vale tre punti e dà continuità. La squadra avrà tre giorni e mezzo di stacco perché se li sono meritati e hanno avuto solo due giorni di stacco negli ultimi quaranta. Bisogna rimanere in campana, perché la Serie A è infida. Stiamo crescendo, stiamo migliorando ma dobbiamo continuare a martellare. Dobbiamo capire i punti di forza e debolezza degli avversari. Tante volte ho ricevuto complimenti, ma portando a casa zero punti. Questa contro il Verona era una gara trappola. Il calcio è una fabbrica di illusioni, così come non serve deprimersi nelle sconfitte, non serve esaltarsi troppo. Se riusciamo a tenere questo equilibrio, possiamo fare ancora più vittorie”, ha aggiunto.