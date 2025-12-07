Logo SportMediaset

Calcio

Cagliari, Pisacane: "Vittoria del cuore e del sacrificio"

07 Dic 2025 - 18:16

Il Cagliari ritrova la vittoria dopo due mesi e mezzo, una vittoria, sottolinea il tecnico Fabio Pisacane, conquistata "con cuore e sacrificio. Abbiamo avuto pochi giorni per preparare questa partita. Ma la squadra ha fatto tutto quello che avevo chiesto. In serie A tutte le partite sono difficili, non abbiamo cercato alibi ma soluzioni anche di fronte agli infortuni". Palestra? "Oggi non vorrei parlare di lui - ha aggiunto il tecnico dei sardi - ma perché tutto sarebbe superfluo: la partita parla chiaro, è un ragazzo da tempo sotto i riflettori . Vorrei parlare anche di un altro ragazzo, Rodriguez: ha aspettato quattro mesi, ma in un lampo ha giocato con Napoli e Roma. Felicissimi di aver bagnato l'arrivo dei nuovi soci con una vittoria". Le strategie? "L'abbiamo studiata "uomo contro uomo"- ha detto- e in questa strategia è compreso l'ingresso a partita in corso di Prati e Gaetano".

