Cagliari, Pisacane: "Contento della reazione, queste sono partite che contano"

"Sono contento della reazione avuta dalla squadra, siamo venuti qui a fare una partita di grande personalità e coraggio con palleggio, nonostante un undici molto giovane inizialmente. Siamo contenti perché non perdiamo un altro scontro diretto e nel nostro campionato sono partite che contano ulteriormente. Ci siamo un po' complicati la partita, peccato perché potevamo fare meglio sui due gol. Dobbiamo lavorare, oggi sui calci piazzati c'era sempre la sensazione di poter subire e non va bene". Così l'allenatore del cagliari, Fabio Pisacane nell'analizzare il pareggio al 'Bentegodi' con il Verona."All'intervallo i ragazzi erano consapevoli che non meritavano quell'epilogo. Nella ripresa il Verona ha alzato il baricentro, noi abbiamo portato avanti la nostra identità - come ci diciamo dal 10 luglio - e il pareggio nel finale ci premia, dopo che nel finale col Bologna era mancato qualcosa delle nostre caratteristiche chiave che non dobbiamo mai perdere. Noi meno bene nella prima parte? Il calcio è bello perché è opinabile, in altre interviste ho avuto analisi diverse, non sono d'accordo sul fatto che abbiamo fatto meno bene nella prima parte, penso che sia la prima volta in stagione in cui l'Hellas in casa subisce così tanto. Nella parte finale ci siamo sistemati in modo diverso e siamo stati premiati, pur soffrendo su ripartenze veloci e calci piazzati dove dobbiamo migliorare", gìgha aggiunto.