Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Cagliari, Pisacane: "Contento della reazione, queste sono partite che contano"

26 Ott 2025 - 18:40

"Sono contento della reazione avuta dalla squadra, siamo venuti qui a fare una partita di grande personalità e coraggio con palleggio, nonostante un undici molto giovane inizialmente. Siamo contenti perché non perdiamo un altro scontro diretto e nel nostro campionato sono partite che contano ulteriormente. Ci siamo un po' complicati la partita, peccato perché potevamo fare meglio sui due gol. Dobbiamo lavorare, oggi sui calci piazzati c'era sempre la sensazione di poter subire e non va bene". Così l'allenatore del cagliari, Fabio Pisacane nell'analizzare il pareggio al 'Bentegodi' con il Verona."All'intervallo i ragazzi erano consapevoli che non meritavano quell'epilogo. Nella ripresa il Verona ha alzato il baricentro, noi abbiamo portato avanti la nostra identità - come ci diciamo dal 10 luglio - e il pareggio nel finale ci premia, dopo che nel finale col Bologna era mancato qualcosa delle nostre caratteristiche chiave che non dobbiamo mai perdere. Noi meno bene nella prima parte? Il calcio è bello perché è opinabile, in altre interviste ho avuto analisi diverse, non sono d'accordo sul fatto che abbiamo fatto meno bene nella prima parte, penso che sia la prima volta in stagione in cui l'Hellas in casa subisce così tanto. Nella parte finale ci siamo sistemati in modo diverso e siamo stati premiati, pur soffrendo su ripartenze veloci e calci piazzati dove dobbiamo migliorare", gìgha aggiunto.

Ultimi video

03:24
VOX GIORNALISTI NICO PAZ 25/10 DICH

Nico Paz e il ritorno al Real: "Non perdono mai giocatori che controllano"

01:55:15
Real Madrid-Barcellona: partita integrale

Real Madrid-Barcellona: partita integrale

01:39
MCH FEYENOORD-PSV 2-3 MCH

Lo spettacolo di Feyenoord-PSV: finisce 2-3

00:18
MCH ASPIRAPOLVERI AL DE KUIP MCH

De Kuip invaso dai coriandoli, entrano in campo gli aspiratori

00:35
DICH SINNER POST VIENNA DICH

Sinner: "Molto speciale per me Vienna. Ora recupero in vista di Parigi"

01:02
MCH TWENTE-AJAX 2-3 MCH

L'Ajax vince il casa del Twente e salva la panchina di Heitinga

00:27
MCH DORTMUND-COLONIA 1-0 MCH

Un gol al 6' di recupero fa esplodere il muro giallo: il Dortmund batte il Colonia

01:03
MCH BENFICA-AROUCA 5-0 MCH

La goleada del Benfica: 5-0 all'Arouca con tripletta di Pavlidis

01:26
MCH AUGSBURG-LIPSIA 0-6 MCH

Tutto facile per il Lipsia in casa dell'Augsburg: 6-0 e sei marcatori diversi

00:58
MCH GLADBACH-BAYERN 0-3 MCH

Il Bayern passa in casa del 'Gladbach: altra perla del baby-fenomeno Lennart Karl

00:39
MCH GOL 950 DI RONALDO MCH

Cristiano Ronaldo segna il 950° gol in carriera

02:04
MCH ARRIVO PULLMAN BARCELLONA 25-10 MCH

Clasico, il Barcellona è arrivato a Madrid

00:27
MCH PIATEK-GOL IN QATAR MCH

Ricordate Piatek? Torna a esultare grazie a... Verratti

00:15
MCH PULLMAN BARCA ED SHEERAN MCH

Il pullman del Barcellona griffato Ed Sheeran

00:35
CLIP CONTE VS LAUTARO RISSA 2021 25/10 SRV

Conte vs Lautaro altra rissa come nel 2021: "Fenomeno del c..."

03:24
VOX GIORNALISTI NICO PAZ 25/10 DICH

Nico Paz e il ritorno al Real: "Non perdono mai giocatori che controllano"

I più visti di Calcio

CURIOSITÀ CONFERENZA CHIVU 24/10 SRV

Nemico in conferenza: Chivu attaccato dalle cimici

MCH GOL 950 DI RONALDO MCH

Cristiano Ronaldo segna il 950° gol in carriera

Domenica Real-Barcellona

Domenica Real-Barcellona

STAND UP MANU CARRENO PRE REAL MADRID-BARCELLONA 23/10 SRV

Manu Carreno: "Clasico? Vale di più per il Barcellona, ma Xabi Alonso rischia"

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

DICH GILARDINO POST MILAN DICH

Gilardino: "Sono inc... per il risultato"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
19:09
Sassuolo, Berardi dall'ospedale rassicura tifosi e Fanta-tifosi sui social: "Tutto ok"
18:40
Cagliari, Pisacane: "Contento della reazione, queste sono partite che contano"
18:34
Liga, rissa sfiorata nel finale di Real-Barcellona: interviene la polizia
18:00
Sassuolo, Grosso: "Berardi non grave. Meritavamo di più"
17:47
Verona, Zanetti: "Incazzati e tristi. Un pareggio che è come una sconfitta"