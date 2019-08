"Quando sono andato via da Cagliari sapevo che sarebbe stato un arrivederci, non un addio". Luca Pellegrini, classe 1999, ritorna in Sardegna. Ancora in prestito come a gennaio, ma questa volta non dalla Roma ma dalla Juventus. "Sul percorso da seguire eravamo tutti d'accordo - ha spiegato - Per la mia crescita era importante giocare. E, con questo presupposto, la squadra migliore era proprio il Cagliari: mi

sento in famiglia. Non mi sento di passaggio, ma questo penso di averlo dimostrato anche lo scorso anno".