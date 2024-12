Cagliari, Nicola: "Con l'Atalanta convinti e coraggiosi"

La capolista Atalanta domani a Cagliari proverà a centrare la decima vittoria consecutiva, ma Davide Nicola vuole provare a fermarla. "Per noi è un grande stimolo - afferma l'allenatore del Cagliari - dovremo essere elettrizzati, vogliosi e convinti di giocarcela con le nostre armi". Nicola chiede ai suoi di "essere molto rapidi e precisi per creare loro dei problemi. Servirà qualità in velocità quando si ha la palla e grande attenzione a difesa schierata come in transizione difensiva perché loro sanno farti male in molti modi". Vietato spaventarsi: "Il Cagliari dovrà mantenere la propria identità, c'è sempre uno spartito a seconda dell'avversario, abbiamo provato anche qualcosa di diverso rispetto al solito - osserva Nicola - nell'ottica di crescere più ad ampio spettro. Dobbiamo sempre avere la voglia di migliorarci e fare qualcosa in più, con l'ambizione di poter ottenere il risultato, consci di chi si ha davanti, perché puoi affrontare grandi squadre di livello molto più alto del tuo o altre più vicine al tuo rango". Tour de force: dopo l'Atalanta, la Juventus in Coppa Italia, Venezia e Inter. "Abbiamo un ciclo di gare da qui a fine anno e serviranno non solo per la classifica, ma anche per le valutazioni sulla rosa a tempo debito, ma ora dobbiamo essere tutti sul pezzo per portare ognuno il proprio contributo alla causa. Ora pensiamo all'Atalanta. La sfida col Real Madrid ha dimostrato il potenziale enorme dei nerazzurri. Dovremo essere bravi nelle rotazioni e nella presenza in determinate zone del campo, alzando il livello dell'intensità e della fisicità, mantenendo equilibrio anche quando si prova ad aggredire e duellare come sanno ben fare loro", conclude il tecnico rossoblù.