Cagliari, Nicola: "Ci è mancato il gol, rete della Roma un po' fortuita"

Dopo la sconfitta contro la Roma, Davide Nicola punta l'attenzione sulla prestazione del Cagliari e non sul risultato. "Credo oggi si possa dir poco della prestazione da un punto di vista dell'ordine e delle idee - ha spiegato il tecnico dei sardi -. La Roma ha vinto perché ha grande qualità. Il gol è stato anche un po' fortuito, ma il Cagliari ha dimostrato di avere come sempre idee e la capacità di interpretare benissimo le due fasi di gioco". "Sono contento dei ragazzi e molto soddisfatto. Adesso dobbiamo migliorare i dettagli e trovare un mantra che ci faccia diventare maggiormente determinati sotto porta - ha aggiunto -. Oggi potevamo trovare almeno un gol". "Saranno tutte partite del genere da qui alla fine, sia contro le big che contro le pari-livello - ha proseguito Nicola -. I ragazzi hanno dimostrato che ci sono". "l portiere fa parte della squadra, fa il suo compito e quando risulta determinante fa il suo dovere - ha aggiunto commentando la prestazione di Svilar -. Nel primo tempo abbiamo avuto una grande occasione con Zortea, nella ripresa con Piccoli". "Non riusciamo a fare due tempi nella metà campo avversaria, soprattutto contro certe squadre, ma abbiamo calciatori abili e forti per fare queste cose in un certo tempo - ha continuato -. Cerchiamo di interpretare le due strategie, ma abbiamo avuto tante occasioni: nel primo tempo serviva un po' di qualità nei passaggi". "Ho un gruppo di professionisti esemplari, volenterosi. Nella prima parte del ritiro abbiamo provato più varianti tattiche, anche sulla trequarti e oggi ce lo stiamo ritrovando - ha concluso -. Sono contento anche della prova di Palomino, oggi non avevamo un giocatore importante come Zappa".