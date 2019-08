Seconda partita interna consecutiva per il Cagliari che dopo l'esordio con sconfitta contro il Brescia ospita l'Inter di Conte senza Pavoletti: "Dispiace per il valore del giocatore, abbiamo rabbia e amaro in bocca. Sono arrivati due giocatori nuovi che dovranno integrarsi nel nostro gioco". L'avversario è tosto: "L'Inter ha cambiato radicalmente il modo di interpretare le partite così come ha aumentato il proprio valore tecnico. Sarà una delle tre protagoniste del campionato".

Sulla formazione: "Mi tengo le decisioni per la rifinitura. Barella merita un abbraccio perché è figlio di questa terra. Se vogliamo fare una grande gara dovremo essere pignoli e cinici. Simeone e Olsen? Voglio valutare bene e scegliere le soluzioni più opportune. Pellegrini sta bene ed è pronto a giocare. Nainggolan non deve dimostrare nulla, ma ora dobbiamo diventare una squadra".

Sul mercato: "La società ha fatto davvero un buon lavoro, sono molto contento. Ora pensiamo a qualche uscita".