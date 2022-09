Cagliari, dramma per Liverani: morta la moglie Federica. Il cordoglio del calcio

© Ansa

Un gravissimo lutto ha colpito il tecnico del Cagliari Fabio Liverani: è morta la moglie Federica. "Il Cagliari Calcio si unisce al dolore di mister Liverani per la perdita di Federica, madre degli adorati figli Mattia e Lucrezia. A loro va l'abbraccio della famiglia rossoblù", il messaggio di cordoglio del club sardo. "L'U.S. Lecce esprime il più sentito cordoglio a mister Fabio Liverani per la perdita prematura della cara moglie e abbraccia i figli Mattia e Lucrezia partecipando al grande dolore per la scomparsa dell'amata madre", recita il tweet del Lecce, club che l'ex centrocampista di Lazio e Fiorentina ha allenato dal 2017 al 2020.