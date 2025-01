Cagliari: col Milan Luvumbo e Mina a forte rischio

In casa Cagliari Mina e Luvumbo si sono allenati a parte e sono a forte rischio per la gara di sabato sera contro il Milan. Per quanto riguarda l'attaccante angolano, lontano dal terreno di gioco da quasi un mese, il forfait è quasi scontato. Per il difensore, diffidato, rimane ancora qualche speranza, ma l'impressione è che potrebbe comunque essere tenuto a riposo in vista della successiva battaglia in casa contro il Lecce più importante per la zona salvezza. Quasi certo invece il battesimo di fuoco tra i pali di Caprile, appena arrivato dal Napoli.