Il Cagliari si è allenato questa mattina al Centro sportivo di Assemini. Una seduta dedicata interamente alla parte atletica: dopo l'attivazione i rossoblù sono stati impegnati in campo in una serie di esercitazioni su sprint e resistenza alla velocità. A seguire, sempre con la supervisione del preparatore De Bellis, il gruppo ha svolto dei lavori specifici di potenza aerobica. Ha lavorato parzialmente con la squadra Luca Ceppitelli; personalizzato per Fabrizio Cacciatore. La ripresa degli allenamenti è fissata per martedì' pomeriggio, quando inizierà la settimana di Parma-Cagliari.