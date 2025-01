Cagliari, Caprile: "Volevo essere protagonista, punto fondamentale"

Elia Caprile, portiere del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara pareggiata 1-1 contro il Milan: "Sono molto contento, non tanto per il record di parate ma per questo punto fondamentale. Adesso pensiamo a domenica. Avevo tanta voglia di giocare e devo ringraziare il Cagliari per questa occasione. Volevo essere protagonista, se fossi rimasto al Napoli non so se mi sarei sentito parte integrante della loro vittoria. Il mio scudetto sarà la salvezza del Cagliari".