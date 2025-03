Cagliari a +6 da zona calda, ora match point salvezza

Il Cagliari vince. E si guadagna quello che a tutti gli effetti sembra un match point salvezza: se domenica dovesse battere l'Empoli si porterebbe a +9 punti dalla salvezza a sette giornate dal termine. Nicola però è prudente: sa bene che i tre a zero a volte possono essere pericolosi. E ha, nonostante le sei lunghezze di distanza dalla zona calda, raffreddato le illusioni. "Non so se la prossima partita sarà decisiva per la salvezza - ha detto nella sala stampa della Domus una mezz'oretta dopo il successo con il Monza - ma non pensiamo certo che una vittoria ci abbia fatto raggiungere l'obiettivo". Il presidente Tommaso Giulini idem: non voglio - ha sottolineato - assolutamente che si abbassi la tensione. Una "vigilia" lunga, quella per Empoli-Cagliari: è iniziata qualche minuto dopo il fischio finale. La squadra rossoblù si presenta allo scontro in Toscana con un po' di autostima in più: la partita con il Monza è stata solida e cinica. Solida perché il Cagliari non ha mai rischiato più di tanto. Cinica perché questa volta ha trasformato in gol quasi tutte le occasioni che gli sono capitate. Una svolta: il Cagliari non vinceva da un mese e mezzo. E nelle ultime cinque partire aveva collezionato solo due punti e due gol. Ieri ha conquistato la vittoria più larga (ex aequo con il 4-1 con il Lecce) del suo campionato anche grazie ai suoi trequartisti. Viola e Gaetano: o gioca uno o gioca l'altro. Dualismo? No, due gol: con il Monza hanno segnato entrambi. Poi si è rivisto anche Luvumbo, sinora frenato dagli infortuni: per lui secondo gol del torneo con un bel contropiede. Ma in queste giornate Nicola sta riscoprendo anche Palomino: centrale ok, si sapeva. Ma il modulo "ibrido" di Nicola ha portato l'ex atalantino ad agire in diverse occasioni quasi da esterno destro, posizione per lui inedita soprattutto se si considera che è mancino. E poi Prati: gli mancano ancora verticalizzazioni vincenti (ci sta andando sempre più vicino) e assist, ma sta tirando fuori coraggio e personalitá per fare il salto di qualità giá evidenziato in under 21. Domani ripresa degli allenamenti: altri sei giorni per rimettere in sesto Zappa e Coman. E per migliorare condizione e minutaggio di Luvumbo. Da valutare le condizioni di Obert. Un rinforzo fondamentale per dare più alternative a Nicola. Senza di lui e senza Zappa (in panchina non ancora al meglio), il mister è stato costretto a tenere in campo tutta la gara Luperto nonostante il cartellino giallo rimediato a inzio partita.