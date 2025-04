Tragedia in Cina dove è venuto a mancare Aaron Boupendza, giocatore gabonese in forza allo Zhejiang FC. Il calciatore africano, già in forza all'Hatayspor, nel 2020 si laureò capocannoniere del campionato turco attirando l'attenzione di Atalanta e Sassuolo. Come riportato da Gabon 24,Boupendza sarebbe caduto dall'undicesimo piano di casa, anche se le esatte circostanze della tragedia continuano a essere chiare e che c'è un'inchiesta che mira a "stabilire quali sono i fatti".