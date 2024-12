Secondo il Clarín, uno dei fratelli della vittima ha rivelato che esisteva una relazione “aggressiva” e ha accusato Cáceres di maltrattamenti. “La teneva imprigionata e non le permetteva di uscire. Era sempre sotto pressione e non la lasciava trascorrere neanche una domenica con la famiglia.” Attualmente, la Polizia di Buenos Aires sta conducendo le indagini per chiarire l’accaduto e non esclude nessuna ipotesi sulla morte di Candia. “Stiamo lavorando sulla scena dell’evento. Non abbiamo elementi che indichino una terza persona coinvolta.”

Le ipotesi prese in considerazione spaziano dal femminicidio al suicidio, fino a un possibile incidente domestico. Pertanto, si attendono i risultati dell’autopsia per continuare a lavorare su queste piste riguardo la morte di Candia, avvenuta nella via Suipacha, nella capitale argentina.