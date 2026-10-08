Cacciamani: "Orgoglioso di indossare la maglia del Torino"

"Sono veramente molto orgoglioso di vestire questa maglia, già dal settore giovanile percepivo questa grandezza: è un senso di orgoglio e cerco di onorarla al meglio": così il laterale del Torino, Alessio Cacciamani, arrivato stabilmente in prima squadra dopo la trafila tra le selezioni giovanili del club. "Ho tanti giocatori che mi piacciono, ma mi ispiro a Bale perché adoro il suo strapotere fisico - racconta ai microfoni di Dazn - e nasco esterno d'attacco, ma lavorando anche con moduli diversi nel calcio moderno più cose sai fare e meglio è". Al Torino ha ritrovato Ignazio Abate con il quale aveva condiviso l'esperienza alla Juve Stabia: "Abbiamo lavorato insieme a Castellammare ed è importante riaverlo qui, con il mister mi trovo bene e conosco le sue richieste" spiega il classe 2007.