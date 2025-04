BVB, Emre Can avvisa le avversarie: "Vogliamo la Coppa del Mondo per Club"

"La stiamo aspettando con grande impazienza. Non sappiamo davvero cosa aspettarci, credo che nessuno lo sappia con certezza. È il primo torneo in cui potrai metterti alla prova contro squadre di tutto il mondo, le migliori squadre. Non è mai stato fatto prima, quindi sono già eccitato per il torneo e non vedo l'ora che inizi". Emre Can morde il freno in vista del Mondiale per Club e nel corso di un'intervista alla FIFA manda un chiaro messaggio a tutte le rivali: "Vogliamo mettere le mani su qualche trofeo".