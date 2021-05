Burgnich: a Viareggio l'ultimo saluto al campione

L'ultimo saluto a Tarcisio Burgnich si è celebrato nel primo pomeriggio nella parrocchia di Don Bosco a Viareggio (Lucca), a poca distanza da dove l'ex campione e allenatore viveva con la moglie Rosalba. Tante le persone, sia in chiesa, sia all'esterno che non hanno voluto mancare per testimoniare la vicinanza alla moglie e ai figli Simonetta, Patrizia e Gualtiero.