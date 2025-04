Nuovo problema al tendine per Alessandro Buongiorno: salterà la sfida contro l'Empoli

Il Napoli dovrà ancora una volta far a meno di Alessandro Buongiorno in vista della corsa scudetto. Il difensore azzurro si aggiunge alle assenze di Giovanni Di Lorenzo e André-Frank Zambo Anguissa, squalificati in vista della sfida con l'Empoli dove Antonio Conte dovrà far i conti con una squadra rimaneggiata. Un problema in più per il tecnico partenopeo che potrebbe non aver a disposizione Buongiorno per un periodo ben più lungo.