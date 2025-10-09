Buon esordio di Cannavaro sulla panchina dell'Uzbekistan: 2-0 col Kuwait
09 Ott 2025 - 20:38
L'Uzbekistan ha battuto 2-0 il Kuwait nella prima partita con Fabio Cannavaro nella veste di ct. Nell'incontro amichevole, giocato all'Olympic Stadium di Tashkent, sono andati a segno l'ex romanista Shomurodov al 10' e Erkinov al 19'.
