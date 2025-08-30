Bundesliga: vincono Francoforte, Lipsia e Stoccarda
30 Ago 2025 - 18:39
Questi i risultati delle partite valide per la seconda giornata di Bundesliga giocate nel pomeriggio: Brema-Leverkusen 3-3; Hoffenheim-Francoforte 1-3; Lipsia-Heidenheim 2-0; Stoccarda-Monchengladbach 1-0
