Follia Stoccarda: lancio di sedie in campo dopo il gol del Borussia Dortmund

Il posticipo di Bundesliga tra Stoccarda e Borussia Dortmund è degenerato dopo che le reti giallonere nei minuti di recupero hanno scatenato la furia dei sostenitori di casa, culminata nel folle lancio di sedie pieghevoli verso i calciatori ospiti. La tensione è esplosa in seguito all'esultanza prolungata di Julian Brandt e compagni sotto il settore ultras dello Stoccarda, spingendo alcuni esagitati a sottrarre le sedute in dotazione agli steward per scagliarle sul terreno di gioco mentre i giocatori erano di spalle, ignari del rischio. Solo il tempestivo intervento del direttore di gara, che ha ordinato l'immediato rientro dei calciatori nella propria metà campo per evitare il peggio, ha permesso di riportare a fatica la calma in un clima di totale anarchia dove le barriere pubblicitarie sono state travolte dalla folla.