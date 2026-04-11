Bundesliga: Leverkusen passa a Dortmund, ok Lipsia e Francoforte

In attesa del posticipo tra la capolista Bayern Monaco e il St. Pauli, quattro le partite giocate nel pomeriggio valide per la 29/a giornata di Bundesliga. Nel big match successo in trasferta del Bayer Leverkusen per 1-0 in casa del Borussia Dortmund. Vittorie anche dell'Eintracht Frocoforte per 2-1 in casa del Wolfsburg e dell'RB Lipsia per 1-0 contro il Borussia Moenchengladbach. Successo, infine, dell'Heidenheim per 3-1 sull'Union Berlino. In classifica il Bayern ha 9 punti di vantaggio sul Dortmund e stasera può volare a +12, nella corsa Champions importanti i successi di Lipsia e Leverkusen.