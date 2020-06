Buffon-Ronaldo, coppia record: una finale per entrare nella leggenda

Sono già due leggende ma la finale di Roma può permettergli di raggiungere un posto ancora più alto nell'Olimpo del pallone. Buffon ha già il record di scudetti vinti (9), e può raggiungere Mancini sul podio più alto tra quelli che hanno alzato la Coppa Italia. Gigi ne ha già conquistate 5 in totale (una con il Parma e 4 con la Juve), arrivando a 6 eguaglierebbe il primato dell'attuale C.T. della Nazionale. Cristiano, nei tre tornei nazionali della sua carriera ad alto livello, ha vinto tutto. In Inghilterra, campionato, Fa Cup, Coppa di Lega e Community Shield. In Spagna, Liga, Coppa del Re e Supercoppa. In Italia, titolo e Supercoppa nazionale. Gli manca solo la Coppa Italia.