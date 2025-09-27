Buffon: "Milan-Napoli? Regnerà l'equilibrio"

"In Milan-Napoli regnerà l’equilibrio. Penso che ci saranno pochi gol perché sono due squadre molto solide al di là delle due reti subite sia dal Napoli con il Pisa sia dal Milan con la Cremonese. Ma questo non vuol dire che il match non possa essere bellissimo e avvincente". Alla Gazzetta dello Sport, Gigi Buffon legge il big match di domani sera a San Siro. "Modric e De Bruyne? Sono due campioni. Mi fa particolarmente piacere che Modric si stia esprimendo alla grande perché lo conosco e anche io in passato ho fatto la sua scelta, ovvero cambiare campionato a un’età avanzata, per ritrovare determinati stimoli ed energie".