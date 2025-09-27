Logo SportMediaset
Bomba carta durante partita, Daspo per 7 tifosi Siracusa

27 Set 2025 - 11:51

Il questore di Siracusa ha emesso 7 Daspo nei confronti di altrettanti tifosi del Siracusa Calcio che tre giorni fa, in occasione della partita di calcio contro il Potenza disputata allo stadio De Simone e valida per il campionato di Serie C girone C, hanno forzato i varchi d'ingresso e, durante l'incontro, hanno fatto esplodere una bomba carta. Prima dell'inizio dell'incontro, durante le fasi di accesso dei tifosi locali all'interno dello stadio, alcuni hanno forzato i varchi di ingresso non consentendo agli steward la verifica dei tagliandi, eludendo così i controlli di sicurezza, e due di loro hanno tentato di aggredire e venire a contatto con agenti della Polizia. Uno di loro, nel corso del secondo tempo, ha fatto esplodere una bomba carta, che lanciata dalla gratinata è deflagrata all'interno del rettangolo di gioco. Questa mattina i 7, individuati dalle indagini scattate subito dopo i fatti, sono stati convocati in Questura dove sono stati notificati i Daspo a firma del Questore in ragione del quale non potranno assistere ad alcuna manifestazione sportiva per 1 anno (per 4 di loro) e 2 anni (agli altri 3, i responsabili della tentata aggressione e del lancio della bomba carta).

