Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Buffon: "Esonero Spalletti? Epilogo frutto del calendario sfortunato"

04 Nov 2025 - 14:26
© Getty Images

© Getty Images

Ospite del podcast a Viva El FutbolGigi Buffon ha parlato così dell'esonero di Luciano Spalletti dalla Nazionale: "L'unica cosa che non ha funzionato bene e nella quale la squadra non si è espressa bene secondo me è stata all'Europeo, fin lì c'erano state risposte buone, anche nella sfida all'Ucraina. Qualcosina all'Europeo da rivedere probabilmente c'era, ma lui questo lo riconosce. Poi si è ripartiti con uno spirito nuovo e secondo me Spalletti ha fatto un anno giustissimo, da tutti i punti di vista. Secondo me l'epilogo è stato frutto esclusivamente di una sfortuna nel calendario. La prima partita è stata come una finale, che vale tutto, contro una delle squadre più in forma d'Europa. Con 5 giocatori che arrivavano da 5 'sveglie' della finale di Champions di tre giorni prima, poi con 2-3 assenti. La perdi in modo rovinoso, ma avevi veramente poche armi. Essendo così delicata e avendola persa in quel modo, penso che abbia giocato un ruolo importante". Le parole riprese da TMW.

Ultimi video

03:06
Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

01:37
DICH CARLOS AUGUSTO VIGILIA 4/11 DICH

Carlos Augusto: "Kairat sta facendo la storia, Chivu ci ha ridato fiducia"

01:34
MCH BECKHAM ELETTO CAVALIERE 4/11 MCH

David Beckham diventa 'sir', cerimonia con Re Carlo a Windsor

01:36
DICH CHIVU VIGILIA 3 4/11 DICH

Chivu: "Ho 4 attaccanti a disposizione, tutti possono essere titolari"

00:48
DICH CHIVU VIGILIA 2 4/11 DICH

Chivu: "Possiamo migliorare sempre e lavoriamo per questo"

01:09
DICH CHIVU VIGILIA 1 4/11 DICH

Chivu: "Ci aspetta una gara difficile, è la Champions League"

00:27
MCH AUTOGOL D'AUTORE GIAPPONESE 4/11 MCH

Per la serie autogol d'autore, una perla alla rovescia dalla Champions League asiatica

01:28
Boom boom Castro

Boom boom Castro

01:35
3 gol in 4 partite

3 gol in 4 partite

02:09
Di Gregorio e Spalletti

Spalletti e l'uomo "DiGre": siparietto da Champions

01:23
Fiorentina, addio Pioli

Fiorentina, Pioli è arrivato al capolinea

03:04
Il campionato dei veleni

E' diventato il campionato dei veleni

01:53
Un Milan a fari spenti

Milan, avanti a fari spenti

01:46
L'Inter targata Chivu

Inter, si vede la mano di Chivu"

03:02
Sassuolo-Genoa 1-2: gli highlights

Sassuolo-Genoa 1-2: guarda gli highlights

03:06
Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

I più visti di Calcio

GASPERINI E IL GATTO SRV

Un gatto interrompe Gasperini: "Dov'è? Ora risponde lui per me!"

Zielinski: "Vittoria 'sporca', ma bella"

Zielinski: "Vittoria 'sporca', ma bella"

DICH CONTE 4 SU ARBITRI E MAROTTA 03/11 SRV

Conte punge Marotta: "Arbitri? Qualcuno ha parlato e vedete che cavolo successo"

Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

Lazio-Cagliari 2-0: gli highlights

DICH SPALLETTI SU VLAHOVIC 3/11 DICH

Spalletti: "Vlahovic?"Il contratto non conta nulla"

Lutto nel mondo del calcio: ci lascia Giovanni Galeone, il maestro di Allegri e Gasp

Calcio ora per ora
Vedi tutti
16:22
Scontri allo stadio a Trieste: tre arresti
16:14
Giudice Sportivo: un turno di stop a Baroni, multa al Milan per ritardo nell'ingresso in campo
16:02
Re Carlo nomina cavaliere David Beckham al castello di Windsor
15:00
Europa League: gli arbitri di Roma e Bologna
14:54
Uefa Youth League, Napoli-Eintracht Francoforte 0-0