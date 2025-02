Clamoroso nel campionato turco: Galatasaray-Adana Demispor è stata sospesa dopo la decisione della squadra ospite di abbandonare il campo per protesta al 25'. Il motivo: il secondo rigore assegnato al Gala dopo la caduta in area dell'ex Napoli Mertens, che non viene toccato da Semih Guler. La capolista stava conducendo per 1-0 grazie al rigore trasformato da Alvaro Morata.