La Serie A ora trema: si va verso il rinvio di Genoa-Torino

Per Uefa e Fifa si può giocare se ci sono 13 giocatori non contagiati. Quindi, anche ricorrendo ai tesserati delle giovanili, la tendenza è quella di far disputare comunque le partite. I massimi organi del pallone, però, lasciano la massima libertà alle Leghe e Federazioni nazionali. In Italia ancora non ci era trovati di fronte a un fatto così eclatante e quindi la decisione in merito alla prossima partita del Genoa, prevista sabato prossimo contro il Torino, sarà destinata a fare giurisprudenza.