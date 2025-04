Bucci: "Buon lavoro alla nuova proprietà dello Spezia"

"Lo Spezia Calcio - proseguono Bucci e Ferro - non è solo un club che si è saputo ritagliare un ruolo di primo piano nel panorama calcistico italiano, ma è anche una realtà in grado di portare rilevanti ricadute economiche e di immagine sul territorio. L'auspicio è che la nuova proprietà porti con sé una nuova fase di successi e soddisfazioni per i tifosi e per la squadra".