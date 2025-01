Brescia-Samp, cori razzisti contro Akinsanmiro che risponde col 'gesto della scimmia'

Episodio di razzismo in Brescia-Sampdoria di Serie B. Al 24' Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista blucerchiato in prestito dall'Inter, ha segnalato all'arbitro Massa di aver sentito ululati razzisti contro di lui provenienti dalla Curva Nord di casa. Lo speaker dello stadio Rigamonti ha allora invitato il pubblico a non continuare il comportamento discriminatorio. Otto minuti dopo la Samp segna l'1-0 e Akinsanmiro esulta sotto la curva bresciana imitando una scimmia, braccia a terra e poi battendosi il petto. L'arbitro lo ammonisce, il nigeriano accetta la decisione stringendogli la mano ma poco dopo (prima della fine del primo tempo) l'allenatore sampdoriano Semplici, vedendolo nervoso, ha preferito sostituirlo tra i fischi dello stadio.