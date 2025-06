Caos Brescia, la sindaca punta a salvare il professionismo con una fusione, ma il Lumezzane si defila

Qualora si dovesse ripartire dall'Eccellenza, si rischierebbe il paradosso con Cellino o un suo possibile interlocutore pronti a rimettere in campo il Brescia Calcio BSFC, mentre in Serie C potrebbe presentarsi il Brescia Calcio 1911. Una soluzione che non accontenterebbe nessuno, tanto meno i tifosi che hanno protestato sotto il Palazzo della Loggia dove era in corso l'incontro fra sindaca e proprietari dei club di C chiedendo che non vi sia alcuna fusione.