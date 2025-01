Brasile, tribune vip allo stadio Maracanã saranno messe all'asta

Le tribune vip dell'iconico stadio di calcio Mario Filho di Maracanã, a Rio de Janeiro, saranno cedute all'asta a imprese che gestiranno i servizi offerti ai tifosi durante le partite. Lo riferisce Poder360, informando che il processo di selezione avverrà su internet a partire dal prossimo 29 gennaio. L'iniziativa rientra nella strategia dell'impresa concessionaria dello stadio per i prossimi 20 anni, la Fla-Flu Serviços, società nata dalla partnership tra i club carioca Flamengo e Fluminense. L'obiettivo dell'asta per i 'camarotes' è massimizzare i ricavi del Maracanã, attraendo nuovi partner strategici. L'affidamento offre infatti un'opportunità alle aziende interessate che potranno offrire esperienze esclusive ai propri clienti. L'iniziativa risponde anche alla volontà di rivitalizzare il Maracanã, trasformandolo non solo in un palcoscenico per eve sportivi, ma anche in uno spazio per l'intrattenimento e gli affari. In tutto saranno messi a disposizione 11 settori della tribuna coperta, con contratti di 2 o 3 anni.