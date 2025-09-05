Brasile, torna l'incubo calcioscommesse: Bruno Henrique sospeso per 12 partite

Bruno Henrique, 34 anni, è accusato di essersi fatto ammonire di proposito: sospeso e multato, rischia il carcere
Il movimento calcistico brasiliano è di nuovo al centro del ciclone scommesse: questa volta, a finire sotto accusa, è l'attaccante del Flamengo Bruno Henrique, due volte vincitore della Coppa Libertadores. Il giocatore è accusato di essersi volontariamente procurato un'ammonizione per favorire degli scommettitori a lui vicini, rimediando una squalifica di 12 partite e una multa di 11.000 dollari inflitta dal tribunale superiore di giustizia sportiva del Brasile, oltre che un'accusa per frode sportiva che potrebbe costargli dai due ai sei mesi di carcere. A dare ulteriore credibilità a questa versione sarebbe il fatto che la cognata, il fratello e la cugina di Henrique avrebbero aperto un conto online su un sito di scommesse proprio alla vigilia della partita in oggetto, quella tra Flamengo e Santos.
Il giocatore si è dichiarato innocente e presenterà ricorso, ma la sua vicenda ha già riportato l'attenzione sul tema calcioscommesse, soprattutto nel campionato brasiliano, negli anni spesso teatro di episodi di questo tipo. Appena due anni fa, nella primavera del 2023, l'inchiesta "Penalidade maxima" stanava un'organizzazione criminale che aveva truccato almeno 13 partite tra i campionati di Serie B e Serie A, con la complicità dei giocatori che contribuivano alterando i risultati delle partite o provocando ammonizioni ed espulsioni volontarie. Le indagini portarono alla sospensione di sette giocatori, con multe dai 10.000 ai 70.000 reais.
Il governo brasiliano ha più volte manifestato l'intenzione di affidare al Ministero delle Finanze la supervisione delle agenzie di scommesse online, ma l'eliminazione di questo tipo di scandali sembra ancora lontana.
Commenti (0)