Brasile, torna l'incubo calcioscommesse: Bruno Henrique sospeso per 12 partite

Il movimento calcistico brasiliano è di nuovo al centro del ciclone scommesse: questa volta, a finire sotto accusa, è l'attaccante del Flamengo Bruno Henrique, due volte vincitore della Coppa Libertadores. Il giocatore è accusato di essersi volontariamente procurato un'ammonizione per favorire degli scommettitori a lui vicini, rimediando una squalifica di 12 partite e una multa di 11.000 dollari inflitta dal tribunale superiore di giustizia sportiva del Brasile, oltre che un'accusa per frode sportiva che potrebbe costargli dai due ai sei mesi di carcere. A dare ulteriore credibilità a questa versione sarebbe il fatto che la cognata, il fratello e la cugina di Henrique avrebbero aperto un conto online su un sito di scommesse proprio alla vigilia della partita in oggetto, quella tra Flamengo e Santos.