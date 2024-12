Ariedo Braida conosce molto bene il Milan. Dopo aver lavorato a lungo con i rossoneri, l'attuale presidente del Ravenna ha fatto il punto sulla stagione del club milanese in un'intervista a Il Secolo XIX: "Il Milan è in cantiere, fra alti e bassi, non trova identità e continuità. Ora è tagliato fuori dalla lotta per i traguardi a cui è abituato, si può reinserire, ma per adesso cerca qualcosa che non riesce ad afferrare".