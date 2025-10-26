Brady, stoccata a CR7: "La peggior statua dedicata a un atleta"

Non sono molti gli atleti che possono vantare una statua dedicata. Tom Brady, leggenda della NFL con 17 titoli vinti, è uno di questi. La scultura dedicata allo storico quarterback rende omaggio alla sua iconica maglia numero 12 ed è alta 3,6 metri, mentre l'intera base raggiunge i 5,3 metri. Nel corso del podcast "Almost Athletes with Dude Perfect" Brady si è permesso di scherzare sulle statue dedicate agli atleti, definendo quella a Funchal dedicata a Cristiano Ronaldo: "la peggiore in assoluto". L'opera dedicata al portoghese nel 2014 era già stata oggetto di scherno e meme per la scarsa somiglianza.