Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Brady, stoccata a CR7: "La peggior statua dedicata a un atleta"

26 Ott 2025 - 12:19
© IPA

© IPA

Non sono molti gli atleti che possono vantare una statua dedicata. Tom Brady, leggenda della NFL con 17 titoli vinti, è uno di questi. La scultura dedicata allo storico quarterback rende omaggio alla sua iconica maglia numero 12 ed è alta 3,6 metri, mentre l'intera base raggiunge i 5,3 metri. Nel corso del podcast "Almost Athletes with Dude Perfect" Brady si è permesso di scherzare sulle statue dedicate agli atleti, definendo quella a Funchal dedicata a Cristiano Ronaldo: "la peggiore in assoluto". L'opera dedicata al portoghese nel 2014 era già stata oggetto di scherno e meme per la scarsa somiglianza. 

Ultimi video

01:48
Il debutto di super-Gigio

Il debutto di super-Gigio

00:27
MCH DORTMUND-COLONIA 1-0 MCH

Un gol al 6' di recupero fa esplodere il muro giallo: il Dortmund batte il Colonia

01:03
MCH BENFICA-AROUCA 5-0 MCH

La goleada del Benfica: 5-0 all'Arouca con tripletta di Pavlidis

01:26
MCH AUGSBURG-LIPSIA 0-6 MCH

Tutto facile per il Lipsia in casa dell'Augsburg: 6-0 e sei marcatori diversi

00:58
MCH GLADBACH-BAYERN 0-3 MCH

Il Bayern passa in casa del 'Gladbach: altra perla del baby-fenomeno Lennart Karl

00:39
MCH GOL 950 DI RONALDO MCH

Cristiano Ronaldo segna il 950° gol in carriera

02:04
MCH ARRIVO PULLMAN BARCELLONA 25-10 MCH

Clasico, il Barcellona è arrivato a Madrid

00:27
MCH PIATEK-GOL IN QATAR MCH

Ricordate Piatek? Torna a esultare grazie a... Verratti

00:15
MCH PULLMAN BARCA ED SHEERAN MCH

Il pullman del Barcellona griffato Ed Sheeran

00:35
CLIP CONTE VS LAUTARO RISSA 2021 25/10 SRV

Conte vs Lautaro altra rissa come nel 2021: "Fenomeno del c..."

03:24
VOX GIORNALISTI NICO PAZ 25/10 DICH

Nico Paz e il ritorno al Real: "Non perdono mai giocatori che controllano"

02:04
DICH GASPERINI VIGILIA 25/10 DICH

Gasperini: "Campionato tosto, visto Milan-Pisa?"

00:30
DICH GROSSO VIGILIA 25/10 DICH

Grosso: "Roma molto forte, allenatore molto bravo: servirà una grandissima prestazione"

01:08
DICH SARRI VIGILIA 25/10 DICH

Sarri: "Pronti a soffrire ma vogliamo anche metterli sotto"

03:36
DICH TUDOR VIGILIA 25/10 DICH

Tudor: "Esonero? Nessuna paura, ho la forza che in altri momenti non avrei"

01:48
Il debutto di super-Gigio

Il debutto di super-Gigio

I più visti di Calcio

CURIOSITÀ CONFERENZA CHIVU 24/10 SRV

Nemico in conferenza: Chivu attaccato dalle cimici

Christian Abbiati (portiere): gestore di una concessionaria Harley-Davidson a Milano

Il Milan torna a sognare lo scudetto con Allegri: ecco cosa fanno i campioni del 2011

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

STAND UP MANU CARRENO PRE REAL MADRID-BARCELLONA 23/10 SRV

Manu Carreno: "Clasico? Vale di più per il Barcellona, ma Xabi Alonso rischia"

MCH GOL 950 DI RONALDO MCH

Cristiano Ronaldo segna il 950° gol in carriera

Domenica Real-Barcellona

Domenica Real-Barcellona

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:08
Milan: Loftus-Cheek torna a disposizione con l'Atalanta, Estupinian ancora out
13:20
Mondiali U17 femminili, agli ottavi sarà Italia-Nigeria
12:19
Brady, stoccata a CR7: "La peggior statua dedicata a un atleta"
11:52
Serie A: le formazioni ufficiali di Torino-Genoa
10:30
Il Bayern fa 13 su 13, Kimmich: "Non è un caso"