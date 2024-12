Bove, deroga speciale: sarà in panchina per Fiorentina-Udinese

Edoardo Bove presenzierà oggi alla gara tra Fiorentina e Udinese in programma al Franchi alle ore 18,30. L'ex Roma, inizialmente annunciato in tribuna, assisterà invece al match direttamente dalla panchina grazie a una deroga speciale chiesta dai viola e concessa dalla Figc. Insomma, come ai vecchi tempi, il centrocampista seguirà la partita insieme ai suoi compagni. Come noto non potrà scendere in campo visto il malore accusato in occasione della sfida con l'Inter e la conseguente installazione di un defibrillatore sottocutaneo.