Bove, Castellacci: "Sul suo futuro aspettiamo altri esami"

"Saranno solo gli accertamenti futuri che ci potranno dare un indirizzo sulla salute di Bove e poi sull'eventuale della prosecuzione dell'attività agonistica". Ha mostrato un cauto ottimismo il professor Enrico Castellacci, ex medico della Nazionale - ospite di Radio Anch'io Sport - accennando al futuro da calciatore professionista di Edoardo Bove, colto da un malore ieri sera durante Fiorentina-Intr. Premesso che "senza diagnosi non si può valutare il futuro agonistico di Edoardo", accennando alla vicenda Eriksen, Castellacci ha aggiunto: "Sono felice che da noi ci siano delle procedure così rigide e così marcate, che fanno dell'Italia uno dei paesi all'avanguardia sulla salute dei ragazzi". Quanto a Bove "non sarei pessimista, aspetterei con serenità gli accertamenti che verranno fatti nel prossimo futuro e poi vedere quali sono le possibilità". In quanto tempo si riuscirà a stabilire la dinamica dei fatti e le eventuali conseguenze? "Le prime 24-48 ore servono a chiarire le ipotesi più recenti. Se ci sono cause pregresse di tipo cardiovascolare e neurologico, ci vorrà qualche altro giorno per indagini approfondite" ha concluso Castellacci.