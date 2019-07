Takehiro Tomiyasu si presenta ai tifosi del Bologna. "Sono molto contento di giocare per il Bologna, spero di rimanere a lungo. Ho ricevuto questa offerta e ho accettato con tanta passione - ha spiegato il giapponese -. Ho due ruoli diversi: terzino e centrale. il mio obiettivo è diventare un leader difensivo". Poi sul calcio italiano: "Ci sono difese organizzate e grandi attaccanti. Nagatomo mi ha detto che in Italia troverò tanta pressione, però significa che la tifoseria è molto calda". "Anche quando passeggiavo i tifosi mi fermavano per incoraggiarmi - ha aggiunto -. Voglio ripagare la loro fiducia".