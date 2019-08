Roberto Soriano ha deciso il match contro la Spal all'ultimo respiro e alla fine della partita ha dedicato la vittoria del Bologna a Mihajlovic. "Ho fatto gol quando non ho guardato - ha spiegato -. Dedica? Beh, questo gol e questa vittoria vanno alla mia famiglia e poi a Sinisa Mihajlovic, alla fine gli ho regalato una gioia, se lo merita. Sui gol sbagliati ho pensato: 'Cavolo, potevo segnare per lui', per fortuna alla fine ci sono riuscito". "Contro la Spal abbiamo fatto una grande gara e volevamo fare gol e ci siamo riusciti - ha aggiunto -. Grandissimo anche il nostro tifo che ci ha sospinto fino all'ultimo".