Bologna, Rowe: "La rissa con Rabiot? Doveva rimanere tutto nello spogliatoio"

Jonathan Rowe ha fatto il debutto con il Bologna affrontando il Milan di Adrien Rabiot. Una sorta di "rivincita" in campo dopo lo scontro nello spogliatoio dell'Olympique Marsiglia che ha portato alla cessione di entrambi. L'attaccante inglese ne ha parlato durante la presentazione alla stampa spiegando come il tutto avrebbe dovuto rimanere all'interno della squadra: "C’è stato sicuramente qualcosa in spogliatoio, ma ho scelto di non parlare più di questo per andare avanti e migliorarmi. Ora con lui è tutto ok, non ci sono rancori tra noi. Sono cose che possono succedere quando tutti vogliono il meglio per la squadra e che dovrebbero rimanere all'interno dello spogliatoio, ma a volte escono e arrivano alla stampa".